«Вынужден меньше курить, поскольку приходится искать спецместа» — депутат об ожидаемом повышении цен на табачные изделия

Российский Минфин с 1 января резко повысил акциз на сигареты, чтобы покрыть расходы бюджета из-за пандемии. В Азербайджане также предлагается внести всю табачную продукцию в список подакцизных товаров. В этой связи предусматриваются очередные поправки в Налоговый кодекс.

Следом ожидается повышение акцизной ставки на производство и импорт табачных изделий. В список подакцизных товаров предложено внести трубочный табак, табак и табачные изделия, предназначенные для курения, жевания, абсорбции, нюхания, а также все виды кальянов.

Этот процесс идет во всех странах и соответствует антитабачной политике, сказал # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев. Парламентарий выразил свой взгляд на расширение охвата косвенным налогом табачной продукции.

— Налоговое наступление на табачную продукцию превращается в долгоиграющий тренд. В чем необходимость таких мер?

— Повышение акциза и охват косвенным налогом всей табачной продукции преследует две цели. Во-первых, это борьба с курением и борьба табачными изделиями. Во-вторых, рост налога, естественно, сопряжен с дополнительными поступлениями в государственный бюджет. К примеру, в некоторых странах Европы, в том числе Англии, Германии, а также Соединенных Штатах искусственно повышают акцизы и налоги на сигареты и табачные изделия, преследуя эти две основные цели. Дабы уменьшить потребление табачных изделий и пополнить таким образом государственную казну.

Я бы высказал еще одну мысль. Если последует такое решение Тарифного совета, здесь, конечно же, будут коррелировать оба мотива. Однако было бы логично объяснять логику этих шагов непосредственно авторам подобных инициатив — тем, кто принимают эти решения и рекомендуют подобные изменения. Депутаты, я лично – объясняем и прогнозируем, думаем в этом направлении, но конкретные решения принимаются ответственными за это должностными лицами. Скажу лишь, что это практика, принятая во всем мире — процесс идет ускоренными темпами также во многих азиатских странах, в том числе Японии, Южной Корее. Это понятно, объяснимо, логично и прогнозируемо.

— Антитабачная кампания, безусловно, нужна. Но можно ли утверждать, что подорожание табачных изделий принесет пользу не только «народному кошельку», но и здоровью? Ведь зачастую рядовой курильщик не бросает курить, а переходит на дешевые, более вредные сигареты. Что если в итоге будет не то, к чему стремились?

— Повышение акцизов и налоговых отчислений — часть политики ВОЗ, которая направлена на борьбу с курением. А это предполагает всесторонние меры, одновременно направленные на снижение спроса, высокие налоги, запрет на рекламу и стимулирование продаж, запрет курения в общественных местах… В числе эффективных мер считается повышение доли акцизов в стоимости сигарет с последующим повышением цен. Рекомендуя повышение доли акциза и налоговых отчислений в рамках антитабачной конвенции, ВОЗ настаивает на искусственном повышении цен. Само собой разумеется, что такие меры приводят к подорожанию в тех странах, где они приняты.

Этот процесс связан не только с ростом акцизов, налогов, но также запретами, которые на самом деле заставляют меньше курить. Скажу чистосердечно, что вынужден меньше курить, поскольку приходится также искать специальные места для курения, а это почти вдвое снижает количество употребляемых сигарет. Тем не менее, есть ответственные чиновники, рекомендующие поднимать цены, акцизы.

Было бы уместно, чтобы непосредственно вовлеченные в принятие таких решений лица выразили собственное аргументированное мнение – почему они это делают, с какой целью и чего стремятся достигнуть. Полагаю, это было бы интересно. Что же касается лично моего мнения, поддерживаю это решение в силу перечисленных его целевых ориентиров. С другой стороны, мне самому интересно услышать объяснение лиц, которые эти решения принимают. Но опять-таки, решение принимают чиновники, а журналисты спрашивают у нас. Мы объясняем свою точку зрения, но нам интересны аргументы лиц, которые участвуют и лоббируют эти процессы.