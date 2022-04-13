Американская компания Apple отложила релиз шлема смешанной реальности, новый гаджет не выйдет в 2022 году, как планировалось. Об этом рассказал аналитик Haitong International Securities Джефф Пу, сообщает 9to5Mac.

По его словам, выпуск гарнитуры перенесли до 2023 года. Пу спрогнозировал, что устройство выйдет в первом квартале следующего года.

Аналитик добавил, что достаточно скромно оценивает продажи новинки. По его прогнозам, за первый год с релиза Apple реализует лишь 1–1,5 млн AR-шлемов.

Пу сообщил, что одной из главных особенностей гарнитуры Apple станет собственная платформа, у которой будут уникальные функции, отличные от iPhone и других гаджетов компании. Также устройство получит более десятка различных датчиков.

Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что в гарнитуре смешанной реальности от Apple будет два разных процессора и зарядка, как у нового ноутбука корпорации.