ВВП Японии обвалился на рекордные 27,8% впервые с 1955 года

Экономика Японии из-за мер, введенных для недопущения распространения COVID-19, потерпела беспрецедентный спад. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Так, с апреля по июнь текущего года, реальное падение ВВП страны достигло -7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в годовом исчислении спад составил -27,8%.

Отмечается, что отрицательный рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд. Нынешний спад правительство Японии считает самым масштабным с 1955 года.

С 7 апреля в Токио и шести других префектурах был введен режим чрезвычайной ситуации, граждан обязали находиться дома, в дальнейшем ограничения коснулись всей территории Японии. В конце мая японские власти постепенно стали ослаблять меры, ударившие по деловой активности в стране.

Так, потребительские расходы в стране снизились на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорт товаров и услуг, в том числе доходы от иностранных туристов, сократился на 18,5%, а в годовом исчислении это — 56%.(Газета.Ru)