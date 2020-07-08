Вузы США просят суд заблокировать решение властей по визам иностранных студентов

Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн.

Как говорится в распространенном в среду заявлении ректора Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу, образовательные учреждения пошли на данный шаг, чтобы «иностранные студенты по всей стране могли продолжить учебу без риска быть депортированными».

«Мы надеемся возобновить занятия в классах, как только это не будет представлять угрозу для здоровья студентов. Пока санитарно-эпидемиологическая ситуация не изменится, мы не будем просто смотреть за тем, как мечты наших иностранных студентов рушатся из-за глубоко ошибочного указа. Мы обязаны бороться за своих студентов и мы будем делать это», — отметил Бэкоу.

«Мы будем по-прежнему выступать в поддержку и отстаивать интересы обучающихся у нас иностранных студентов и работающих у нас преподавателей, которые являются неотъемлемой частью нашего сообщества и необходимы для преподавания и для проведения исследований», — подчеркнул представитель Принстонского университета Майкл Хотчкисс..

В минувшем учебном году в университете обучались 2055 иностранных студентов, в том числе 623 из Китая, 238 из Канады, 129 из Великобритании, 114 ию Южной Кореи и 39 из России.(ТАСС)