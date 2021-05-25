Землетрясение мощностью 5,3 балла поразило пограничные территории между Руандой и Демократической республикой Конго. В связи с этим, метеорологи обеспокоены возможным повторным извержением вулкана Ньирангонго в Конго.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

С момента последнего извержения в районе происходили неоднократные толчки, а озеро лавы в кратере вулкана, вероятно, пополнилось, вызывая опасность новых трещин или повторного извержения, о чем предупредило агентство ООН по делам беженцев.

Организация Объединенных Наций заявила, что около тысячи домов были разрушены, а более 5 тыс. человек переселены в результате извержения в прошлую субботу.

В последнее время в городе Гома, вблизи которого произошло извержение, возникли многочисленные трещины в почве.

Тогда поток лавы остановился в нескольких сотнях метров от границ города, но по дороге разрушил 17 сел, оборвав линии электроснабжения и перекрыл главную автодорогу, прервав доставку помощи в город.

Как сообщалось, число погибших в результате извержения вулкана Ньирангонго в Демократической Республике Конго возросло до 32 человек. Само извержение вулкана Ньирангонго в Демократической Республике Конго произошло еще в субботу ночью.