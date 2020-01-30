Вугар Гурбанов: «К сборам страховых взносов по ОМС приступят с 1 апреля»

На территориях, где применяется система обязательного медицинского страхования (ОМС), к каждому семейному врачу будут прикреплены 1800-2500 человек, а к каждому семейному педиатру — около 800 детей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на тренинге «Повышение осведомленности представителей СМИ в сфере ОМС» сказал руководитель департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

По его словам, около месяца как в северном регионе уже применяется механизм ОМС.

«Население северных районов начало пользоваться системой обязательного медицинского страхования с первого января. Результаты удовлетворительные. Число обращений в медучреждения данного региона увеличилось в несколько раз. Сделано около 700 обращений по дорогостоящим хирургическим операциям», — сказал Гурбанов.

По его словам, одной из основных целей данного механизма является снижение финансовой нагрузки населения. Гурбанов отметил, что к сборам страховых взносов по ОМС приступят с 1 апреля.

Руководитель департамента добавил, что лица, работающие в двух и более местах, а также получающие доход из двух и более источников, должны соответственно платить взнос по ОМС с каждого источника дохода (с каждого места работы).

Он сообщил, что обращаясь в медучреждение, гражданин должен предъявить удостоверение личности и пройти регистрацию. Решение о направлении его на стационарное лечение должно быть принято специализированным врачом.