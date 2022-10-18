Согласно отчету Freedom House, опубликованному во вторник, свобода интернета в мире снижается 12-й год подряд, в основном из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает портал thehill.

В России было самое резкое снижение среди всех 70 стран, включенных в отчет, — она достигла рекордно низкого уровня за 12 лет наблюдения организации. Падение произошло после вторжения страны в Украину в феврале.

Согласно отчету, Кремль заблокировал основные платформы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и Twitter, а также более 5000 веб-сайтов.

«Наглое вторжение российского правительства в Украину стало самой большой причиной упадка глобальной свободы интернета. Это имело действительно далеко идущие последствия», — сказал Киан Вестейнссон, старший аналитик Freedom House и соавтор отчета.

По его словам, вторжение России также подорвало свободу интернета в Украине. Согласно отчету, весной и летом российские войска заставляли поставщиков услуг перенаправлять интернет-трафик через российские сети, что лишило украинских пользователей доступа к платформам социальных сетей и международным новостным сайтам.

«Российское правительство, несомненно, виновато в упадке свободы интернета в Украине», — сказал Вестейнссон.

Другими странами, о которых сообщалось о резком снижении уровня свободы интернета, были Мьянма, Судан и Ливия. В целом, согласно отчету, люди как минимум в 53 странах столкнулись с юридическими последствиями за самовыражение в Интернете. (Turan)