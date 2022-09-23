— Скажите, эта дорога ведет к Храму?

— Нет. Это улица Варлама. Она не ведет к Храму.

— Так зачем нужна эта дорога, если она не ведет к Храму?

Художественный фильм «Покаяние»

Начался новый учебный год. Кто-то пошел в первый класс, кто-то в заключительный. Но есть и те, кто заново начал учиться в том же классе, т.е. остался на второй год. Не всем даются знания легко. Насчет детей понятно. Бывает, где- то запустил уроки, во время не выучил — и пошло, поехало. Но вот что делать с взрослыми «двоечниками»? Вроде и образование у них высшее, вроде говорят связно и даже могут молчать с умным видом, но все равно — их необходимо посадить за парты и вновь вдалбливать азбучные истины. Я имею в виду некоторых политиков от наших соседей – Ирана и Армении.

Начнем с последней. Может пора перестать курить и потреблять? Дайте отдохнуть воспаленному мозгу, чтоб он мог воспринимать информацию извне достаточно реально. А реальность очень проста, как и то, что при всем их бредовом желании и ненависти невозможно сделать так, чтоб наши страны перестали быть соседями. А значит нужно переподчинить политику экономике. Во главу угла нужно поставить не амбиции диаспоры, а благосостояние своего народа. И, если поменять приоритеты, все сразу войдет в норму. Страна перестанет быть «мальчиком для битья», а сразу станет уважаемым соседом. Гражданам Армении пора понять, что Карабах – это неотделимая часть Азербайджана, и мы вольны делать на своей территории все, что считаем нужным – ловить бандитов и террористов, строить новые города и деревни, соединять их современными дорогами и просто жить мирно и счастливо.

С другим нашим соседом вообще удивительная ситуация. Как может государство, с древними традициями, имея выработанный веками генетический опыт управления многонациональной страной, дойти до нынешней ситуации во внешней и внутренней политике? Если в многодетной семье ситуация такова, что родители добились ненависти своих детей, то отца и мать лишают родительских прав. Наверное, то же самое нужно сделать с руководством страны – ситуация схожая. А во внешней политике? Есть ли хоть одна дружественная Ирану страна? Только пара стран, и то, только потому, что они дружат против кого-то. Может еще какая-либо далекая страна, которая просто не знает, где находится Иран. К остальным странам только претензии. И если государства Израиль и США они официально объявили самым вражескими врагами, то о нас пока говорят кулуарно, тихо, вполголоса. Иногда, правда, прорывает и брызжет ядовитая слюна. Но этот яд травит их самих. Они отрываются от реальности. Если на минуточку их политики остановятся и представят недалекое будущее, то увидят очертания новых стран – Южный Азербайджан, Белуджистан и другие, пусть и небольшие, но государства. Пока их очертания не очень ясны, но иранские политики очень стараются, и эти очертания приобретают все более реальные границы.

​И смотря на все это, хочется очень громко, так, чтоб было слышно на всей территории наших соседей, крикнуть: «Ваш путь, ваше будущее ведет не к Храму, а в ад. Очнитесь». Но, куда там. Слова до них не доходят. Пока «Железный кулак» не стукнет по темечку, до них вообще ничего не доходит. А жаль, время идет, и годы уже не вернуть. Годы жизни поколения, которое живет в бедности, страхе и унижении. В угоду Робикам, Сержикам и их близким бородатым друзьям в чалме и средневековом халате.

Фуад Расулов, специально для #