Российские войска за текущие сутки понесли потери на Слобожанском, Изюмском, Донецком и Таврическом направлениях.

Как передает УНИАН, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что на Слобожанском направлении ВС РФ обстреливали позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. «Также российские аойска понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов», — говорится в сообщении.

«На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике», — отмечается в сообщении.

«На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери», — заявили в Генштабе.

Кроме того, согласно сообщению, российские ВС безуспешно осуществляли штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка.

Также российские войска понесли потери в районе населенных пунктов Времевка и Зеленое Поле, — говорится в сообщении.