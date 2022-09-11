Вооруженные силы Украины запускают снаряды с инструкциями по сдаче в плен для российских солдатов и мобилизованных из «ЛДНР» перед началом наступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц открыток с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.

Агитационные снаряды выпускают в разных направлениях, чтобы больше захватчиков смогли получить инструкции по сдаче в плен.

По словам Маляр, эти листовки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на местности, где нет интернета. (unian.net)