Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что регион в воскресенья подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы региона, удары производятся как по воздуху, так и по земле, однако российские военные, сотрудники Пограничного управления ФСБ России и управления Росгвардии по Брянской области защищают мирных жителей.

Богомаз также сообщил, что в регионе были проведены двухдневные военно-мобилизационные сборы вместе с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципальных образований и депутатами.