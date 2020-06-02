Вступили в силу штрафы за неиспользование масок

За нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за не предотвращение нарушения этих требований должностными лицами, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – в размере 100 манатов, юридические лица – в размере 200 манатов.

Это нашло отражение в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым изменении в Кодекс об административных проступках.

За повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания до завершения периода карантинного режима физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

| 2020-06-02T21:31:54+04:00 2 июня 2020, 22:14|12345 (Пока оценок нет)
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