Вступили в силу новые правила продажи билетов на рейсы Баку-Нахчыван

Начиная с сегодняшнего дня реализация авиабилетов AZAL на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться в новом порядке.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, учитывая большой спрос и ограниченное число рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше маршруте отныне будет осуществляться по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами:

— через онлайн-форму на сайте azal.az по ссылке: https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919 ;

— через письменное обращение в WhatsApp по номеру: +99470 4374081.

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Учитывая очень высокий спрос на рейсы в Нахчыван, авиакомпания просит принять во внимание, что на ближайшие даты по данному направлению количество свободных мест исчерпано.