Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, главы государств планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы.

Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, планируется «обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что «некий момент истины наступил», «мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать».

Встреча Путина и Лукашенко будет проходить на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео. Глава Беларуси даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал», о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.