Вице-президент США Камала Харрис объявила о намерении повторно выдвигаться на этот пост в паре с президентом США Джо Байденом на президентских выборах 2024 года. Заявление было опубликовано Харрис в Twitter.

«Как американцы, мы верим в свободу и независимость — и мы верим, что наша демократия будет столь же сильна, сколь сильна наша готовность бороться за нее. Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание», — заявила политик.

Ранее 25 апреля Байден официально объявил о планах участвовать в предстоящих президентских выборах.

Издание Politico сообщало, что предвыборной кампанией Байдена будет руководить его советница Джули Родригес.

Родригес — внучка правозащитника Сесара Чавеса, на данный момент она является самым высокопоставленным членом администрации Байдена из числа латиноамериканцев. (gazeta.ru)