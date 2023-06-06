Все же ошибался папаша дяди Федора из мультфильма «Трое из Простквашино», который утверждал, что «с ума поодиночке сходят, а все вместе только гриппом болеют».

Нынешняя российская действительность наглядно доказывает, что сходить с ума можно и всем вместе, как говорится, скопом. Агрессивная война против Украины нанесла серьезный удар по психике россиян. Съехавший по фазе рассудок большинства россиян рисует перед ними самые невероятные, фантастические образы. Почти как у классика: сон разума рождает чудовищ. Российский сон разума рождает, но не чудовищ, а карикатуры.

«Вторая армия в мире», вторгшаяся в Украину, рассчитывала на легкую прогулку, но получила и продолжает получать по «первое число». В первые дни войны российские пропагандисты с пеной у рта выступали с победными реляциями, а некоторые наиболее рьяные грозились взять Киев за три дня.

Прошел год и три месяца с начала войны, а Киевом и не пахнет. Тем не менее, российская пропаганда, несмотря на явные фейки, продолжает кормить оболваненного обывателя сказками о победе, которая не за горами.

Ежедневно официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков потчует россиян очередной порцией развесистой «лапши», озвучивая «безвозвратные потери» украинской стороны. При этом наблюдается забавная тенденция: чем больше Россия терпит неудач на украинском фронте, тем эмоциональнее становится Конашенков.

И все же даже самые законченные пропагандисты не в силах скрыть реальность, что и отражается на их истеричных заявлениях. Все чаще им приходится в качестве аргумента размахивать «ядерной дубинкой», что говорит о том, что обычным оружием с украинцами совладать не удается.

Мало того, все настолько плохо, что военные действия сегодня ведутся не только в Украине, но и в самой России. Украинские дроны беспрепятственно пролетают сотни километров и, минуя хваленую российскую ПВО, штурмуют Москву. И самое смешное то, что в Кремле заявляют, что ПВО сработала вполне удовлетворительно.

Помимо Москвы, военные действия продолжаются в Белгородской области РФ. И эта пугающая реальность стала толчком для спячки разума, вследствие чего на свет появились карикатуры.

К примеру, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, не ожидавшей такого «вероломства» с украинской стороны, впал в состояние ступора. Парализованный от страха мозг белгородского губернатора исторг на свет «гениальную» мысль, которая поможет выйти из затруднительной ситуации.

Так, российские пропагандисты спросили у губернатора, «что еще можно было бы сделать для безопасности приграничного региона», в котором регулярно происходят взрывы, и на территорию которого заходят российские повстанцы. Тот в ответ «лучшим способом решения проблемы обстрелов» Белгородской назвал «присоединение» к ней Харьковской.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов назвал мечты Гладкова смешным и бредом.

Терехов сказал, что ему «смешно было слушать этот бред». Он напомнил о провальных попытках оккупантов захватить Харьков в начале полномасштабной войны.

Бред Гладкова можно было бы списать на панику в его черепной коробке, если бы тему «миацума» не подхватила армяно-российская пропагандистка Маргарита Симоньян. То ли полученная из Гонконга «вибропуля» не сполна удовлетворила извращенные сексуальные потребности Марго, то ли в России с ума сходят не поодиночке, но она загорелась бредовой идеей Гладкова.

Так, Симоньян, выступая на передаче своего соплеменника Романа Бабаяна, заявила, что нужно присоединить Харьков к РФ, чтобы прекратились обстрелы Белгородской области.

«Если они не готовы на мир в обмен на наших людей, живущих в своих домах на наших территориях, — ну тогда нам нужно идти к Польше. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это casus belli уже для войны НАТО с Россией»,- сказала Симоньян.

Казалось бы, большой ахинеи услышать невозможно, однако кто-то из гостей или может сам Роман Бабаян эту чушь оценил как «абсолютно логичную».

А ведь Маргарите Симоньян, как никому другому, прекрасно известно, чем затея «миацума» завершилась для ее «многострадального» народа в Карабахском регионе. Игры в «присоединение» закончились для Армении катастрофой. И наступать на одни и те же грабли – признак бесконечной тупости.

Во всей этой бредятине есть один немаловажный нюанс. Понятное дело, что Симоньян, будучи рупором Кремля, всего лишь озвучивает мысли «мудрых» государственных мужей. А это означает, что в имперских головах засела мысль не ограничиваться Украиной. Они намерены дойти и до Польши, а также попытаться отхватить кусок земли от соседей из числа постсоветских стран.

Это до чего же нужно быть полным идиотом, чтобы в нынешней непростой ситуации для России озвучивать мысль о каком-то «присоединении». Во всяком случае, подобный аппетит явно не станет благоприятной почвой для дружелюбного отношения постсоветских республик.