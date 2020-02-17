Все украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы

Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании дела MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила в понедельник газета NRC Next.

По данным издания, «речь идет в том числе о двух прокурорах, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины». «Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы, — пишет газета. — Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором. Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины». Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения «Боинга» под Донецком в июле 2014 года.

В ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины, начавшейся в конце прошлого года в рамках борьбы с коррупцией, из 1339 прокуроров больше половины — 710 человек — были уволены.

По данным NRC Next, данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами. «Никто не знает дело, которое мы вели на протяжении пяти лет», — отметил он.(ТАСС)