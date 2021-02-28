Все начиналось с Кафана – Эхо Сумгайыта спустя 33 года

После подписания 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления, завершившего собой 44-дневную Отечественную войну, многие зарубежные эксперты заговорили о вероятности завершения вражды между азербайджанским и армянским народами. Однако дальнейшие события свидетельствуют о том, что отравленное азербайджанофобией мышление армянского народа, так и не желающее понять, что источником всех их бед являются территориальные претензии к Азербайджану, жаждет военного реванша и не хочет установления прочного мира.

Одним из проявлений этого негативного процесса стало заявление МИД Армении, посвященное 33-й годовщине трагических событий в Сумгайыте. Эта трагедия стала отголоском территориальных претензий Армении к Азербайджану. Так, хронологически до событий в Сумгайыте в самой Армении происходили митинги с требованием присоединения Карабаха. 18 октября 1987 года в Ереване прошел первый митинг, на котором были выдвинуты лозунги с требованиями о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. В результате нападений армян на азербайджанские населенные пункты, 25 января 1988 года в Азербайджан из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР в товарных вагонах прибыли первые беженцы-азербайджанцы, которые были размещены в Абшеронском районе.

20 февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорного Карабаха принял обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Это стало причиной столкновений в Карабахе. 27 февраля военный прокурор СССР Александр Катусев объявил по телевидению имена погибших в стычках – все фамилии были азербайджанскими.

В тот же день в Сумгайыте начались погромы. По официальным данным, не меньше 32 человек — 26 армян и 6 азербайджанцев — были убиты, а ранены — сотни.

В книге азербайджанской журналистки Саадат Кадыровой «О Сумгаитских событиях из первых уст» приводятся слова на тот момент старшего следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимира Калиниченко, расследовавшего данные события. Он отмечал, что незадолго до сумгайытских событий с территории Армении были изгнаны тысячи азербайджанцев, которые в основном занимались земледелием. «В Азербайджан они добирались пешком с детьми, причём это было зимой в морозную погоду. Я так и не смог получить ответа, сколько из них погибло. В Баку для них места не нашлось, и поэтому так много беженцев оказалось в Сумгайыте», — отмечал Калиниченко.

Российский писатель, публицист Александр Проханов, не раз бывавший как репортёр в зоне разгоравшегося нагорно-карабахского конфликта, отмечает, что с конца 1987 года из армянского города Кафан стали изгоняться азербайджанцы. «Люди там испокон веков жили вместе, однако азербайджанцев стали изгонять из этих мест. Армяне стали инициаторами длящегося по сей день кровавого конфликта. Изгонявшиеся с Кафана азербайджанцы через горные перевалы потянулись в Азербайджан. И это зимой! В пути гибли дети, женщины, старики. Кафанский переход отразился болью и ненавистью во всем азербайджанском народе. Изгнанные из Кафана азербайджанцы прибыли в Сумгайыт, где впоследствии произошли всем известные сумгайытские события», — вспоминает А.Проханов.

Второй секретарь (1983-1988) ЦК Компартии Азербайджанской ССР Василий Коновалов также констатирует, что зимой 1987 года в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджанцы из Кафанского, Масисского и Мегринского районов Армянской ССР. «Их изгоняли армяне. Люди хватали первые попавшиеся на глаза вещи и бежали на территорию Азербайджанской ССР. Я встречался с ними, до сих пор помню их вопросы, так и оставшиеся безответными: «Почему Москва и Баку не защитили нас от армянского экстремизма?», — вспоминает В.Коновалов.

Калиниченко также подчеркивает, что был свидетелем того, как азербайджанцы защищали армян. О том, как азербайджанцы ценой своей жизни спасли от гибели армян, говорит множество фактов. И в первую очередь то, что в ходе Сумгайытских событий помимо 26 армян погибли также 6 азербайджанцев. Позднее многие армяне в своих интервью различным СМИ заявляли, что смогли спастись благодаря помощи своих соседей-азербайджанцев.

А в это время в самой Армении при попустительстве местных властей изгонялись азербайджанцы. В процессе изгнания более 250 тысяч азербайджанцев из Армении в 1988-1989 годах около 300 из них были убиты армянами. Из них 49 человек, убегая от расправы, замерзли в горах, 41 человек погиб в результате жестокого избиения, 35 человек погибли от зверских пыток, 115 человек были сожжены, 16 человек были расстреляны, 10 человек, не выдержав истязаний и пыток, умерли от инфаркта, 2 человека были умерщвлены врачами в больнице, а остальные были утоплены в воде, повешены, убиты электрическим током и обезглавлены.

Армянская пропаганда, обвиняя Азербайджан в организации трагических событий Сумгайыта, предпочитает не упоминать совершенные в Армении зверства в отношении азербайджанцев. Насильственная депортация азербайджанцев из Армении стала причиной массового изгнания армян из Азербайджана, включая и трагедию в Сумгайыте. На эту тему написано множество книг и статей, но армянская сторона до сих пор не признает за собой вины в произошедшем. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло о том, что карабахские армяне являются азербайджанскими гражданами, но официальная армянская пропаганда продолжает отравлять умы и сердца. По этим действиям уже можно судить кто хочет мира, а кто вражды…