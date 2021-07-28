Бахрам Багирзаде продолжает радовать бакинцев сюрпризами. Сегодня в свет вышла его новая книга «Рим для детей». Автор посвящает эту книгу чемпионам Европы по футболу, а также дружбе Италии и Азербайджана, которая, как он подчеркивает, за последнее время особенно укрепилась.

«Рим для детей» расскажет нашим детям про историю этого древнего города, подарившему миру не только блестящих футболистов, но и многое другое в сфере искусства, архитектуры, науки, технологий.

«Все дороги ведут в Рим с новой книгой Бахрама Багирзаде!», — гласит слоган книги.