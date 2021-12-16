Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать.

«Что касается правового аспекта пропускного режима в Зангезурском коридоре, он должен быть полностью аналогичен режиму в Лачинском коридоре. В Трехстороннем заявлении (ТСЗ лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой», — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

На сегодняшний день на въездах в Лачинский коридор нет таможенных постов, напомнил президент. «Соответственно, и в Зангезурском коридоре не должно быть таможни. Если Армения будет настаивать на том, чтобы установить там свою таможенную инфраструктуру для контроля за пересекающими границу грузами и людьми, то мы будем настаивать на такой же практике в Лачинском коридоре. Это логично и решать предстоит Армении», — указал Алиев, добавив, что Азербайджан готов к обоим вариантам.

Он напомнил, что вопрос открытия Зангезурского коридора отражен в Трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года лидерами Азербайджана, России и Армении.

«Для Армении это своего рода обязанность обеспечить все необходимые условия. На данном этапе мы достигли договоренности о строительстве железнодорожного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику, а также о строительстве автомагистрали. Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его», — заявил И.Алиев.

Наиболее интересным тут является то, что впервые с окончания войны глава Азербайджана открытым текстом озвучил те претензии официального Баку, о которых до сих пор только в предположительном ключе говорили лишь эксперты. То есть, президент четко заявил о том, что намерен добиваться экстерриториального статуса для Зангезурского коридора, такого же, какой сразу же по окончании войны появился у Лачинского коридора, весь контроль за перемещениями в котором осуществляют только российские военные.

Не менее необычно прозвучало его обещание установить таможенный пост в Лачинском коридоре, если армяне сделают что-то подобное в Зангезурском коридоре. Это, конечно, здорово, потому что, как минимум, заставило бы Ереван призадуматься, но, к сожалению, тут неминуемо встает другой вопрос – а не помешает ли Москва руководству Азербайджана установить что-либо в Лачинском коридоре? Есть ли у Баку какие-то ресурсы для того, чтобы настоять на таком своем праве? Это ведь один из самых тяжелых принципиальных моментов. Это ответ на вопрос, кто тут реальный хозяин. Встанет ли в случае чего Турция в поддержку этого требования Азербайджана? Ни на кого другого ведь в этой ситуации полагаться не приходится.

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Понятно, что и Москва, и Ереван в этом вопросе будут ссылаться на пункт 6 Трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного в ноябре 2020 года, в соответствии с которым, как известно, «Лачинский коридор…остаётся под контролем миротворческого контингента РФ».

Стоит отметить, что Ильхам Алиев, говоря о данном вопросе, использовал сдержанную формулировку – если Армения «будет настаивать» на создании таможенной инфраструктуры на проходящем через ее территорию участке маршрута, который должен связать западные районы Азербайджана и Нахчыван, то и Баку «будет настаивать на такой же практике в Лачинском коридоре». Такая формулировка предполагает путь дипломатических переговоров, а не намерение поставить Москву и Ереван перед фактом, стремясь установить такой таможенный пост. Это логично – в любом случае, до момента, когда разблокирование транспортных коммуникаций произойдет и начнется соответствующее транспортное сообщение через территорию Армении (сделав актуальным и вопрос о наличии или отсутствии там таможенной инфраструктуры), пройдет еще достаточно времени. До этого вопрос об аспектах контроля за движением грузов по Лачинскому коридору, конечно, будет неоднократно подниматься представителями Баку, причем не только в рамках ответных действий на политику Армении в сфере разблокирования коммуникаций, а в связи с возможными инцидентами в самом этом коридоре. Скорее всего, чаще эту тему в публичном пространстве будут поднимать депутаты парламента Азербайджана – все-таки заявления президента или главы МИД являются достаточно резонансными шагами, которые используют в особых случаях. При этом возможны и заявления подобного рода со стороны официальных лиц Турции – вспомним, например, как глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу затрагивал тему Лачинского коридора в январе 2021 года. Вероятно, более резкие заявления с требованием предоставить Баку дополнительные возможности контроля за движением людей и грузов по Лачинскому коридору могут прозвучать в случае, если напряженность между Баку и Ереваном вновь серьезно возрастет или переговоры по разблокированию коммуникаций надолго прервутся.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Не нужно излишне драматизировать проблему. Ни Лачинский, ни Зангезурский транспортные коридоры не являются экстерриториальными. В обоих из них предусмотрен особый режим, суть которого заключается, во-первых, в обеспечении безопасности перехода российскими военными и пограничниками, а во-вторых в беспрепятственности прохода. Никакой эксклюзивности, а тем более экстерриториальности, для Лачинского коридора Баку не признает. В конце концов не следует забывать, что и часть Карабаха, входящая в зону ответственности РМК, является суверенной территорией Азербайджанской Республики. Российские военные находятся там с согласия и разрешения Баку, причем численность и время нахождения также определяется ТСЗ, и лимитировано. Согласно ТСЗ через 3 года (один год уже прошел) Лачин и нынешняя дорога должна быть передана под административный контроль Баку, там будут наши полицейские, пограничники и вернется изгнанное 30 лет назад население. Для пользования армянам будет проложена дорога, обходящая Шушу и Лачин. Ничто не может помешать Баку установить на ее входе пункт таможенного и пограничного досмотра. В зависимости от того, как поведут себя армянские власти в Мегри, работа этого пункта может быть обозревающая или же контрольная. Все будет симметрично, как об этом заявил президент Ильхам Алиев в Брюсселе, в присутствии генсека НАТО. Разговоры о том, что действиям Азербайджана на собственной суверенной территории может противодействовать РМК, я считаю неуместными. Тем более неправильно рассуждать гипотетически о возможной позиции и действиях Турции в подобной ситуации.