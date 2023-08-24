На месте крушения самолета Embraer ERJ 135 в Тверской области, принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, обнаружены тела 10 погибших, сообщает Baza. Большинство из них сильно обгорели.

Ранее сообщалось, что для установления личностей погибших может потребоваться экспертиза ДНК. При этом телеканал «Царьград» утверждает, что тела Пригожина и его «правой руки» Дмитрия Уткина опознаны.

О смерти бизнесмена и его ближайшего соратника также сообщает близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone. В публикации подчеркивается, что они погибли «в результате действий предателей России». Ранее канал утверждал, что самолет Пригожина сбили средства ПВО.

Официальных подтверждений гибели основателя ЧВК нет. Основная версия причины крушения — «взрыв в небе», на место катастрофы выезжали представители расположенной рядом воинской части, у которой стоит ПВО, пишет канал ВЧК-ОГПУ.

Рядом с местом крушения стоят четыре дивизиона С-300, которые охраняют резиденцию президента Владимира Путина, рассказал The Moscow Times источник в российской власти.

По его словам, произошедшее с самолетом Пригожина и место падения — не случайность, а вероятнее всего, наказание за мятеж. «24 июня поход на Москву, 24 августа две ракеты. Все логично. Самолет упал буквально в 50 км от резиденции (Путина)», — сказал источник.

Росавиация опубликовала полный список тех, кто был на борту. Это пассажиры:

Propustin Sergey (Пропустин Сергей);

Makaryan Evgeniy (Макарян Евгений);

Totmin Aleksandr (Тотмин Александр);

Chekalov Valeriy (Чекалов Валерий);

Utkin Dmitriy (Уткин Дмитрий);

Matuseev Nikolay (Матусеев Николай);

Prigozhin Evgeniy (Пригожин Евгений)

и члены экипажа:

Levshin Aleksei (Левшин Алексей), командир;

Karimov Rustam (Каримов Рустам), второй пилот;

Raspopova Kristina (Распопова Кристина), бортпроводник.

Embraer-135 выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, добавили в Росавиации.