ВС Турции сбили очередной самолет сил Асада в Идлибе

В рамках операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что операция в Сирии успешно продолжается.

Ранее в небе над Сирией были сбиты два самолеты сторонников Асада.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.