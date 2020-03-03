ВС Турции сбили очередной самолет сил Асада в Идлибе

В рамках операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что операция в Сирии успешно продолжается.

Ранее в небе над Сирией были сбиты два самолеты сторонников Асада.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

| 2020-03-03T14:31:36+00:00 3 марта 2020, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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