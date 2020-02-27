ВС Турции наносят удары по целям армии Асада

На действия нелегитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун по итогам совещания по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Агентство Анадолу.

«По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки», — сказал он.

Алтун подчеркнул, что Турция не может «равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии».

По его словам, Анкара призывает все международное сообщество, включая стороны Астанинского процесса, к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию.

Ранее сообщалось, что в результате атаки сил режима Башара Асада в сирийском Идлибе погибли и получили ранения турецкие военные.