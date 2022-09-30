Гуманитарная колонна с мирными жителями попала под ракетный обстрел в Запорожье. Как сообщает офис генпрокурора Украины, погибли 25 человек, еще около 50 получили ранения.

«Суспильне» со ссылкой на главу отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Анну Ткаченко пишет о 62 госпитализированных.

Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром российские военные. Эту же информацию подтверждает генпрокуратура страны, по данным которой колонну с мирными жителями обстреляли в ходе ракетного удара по Запорожью в 7:30.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», — рассказал Старух.

Прокуратура завела уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет.