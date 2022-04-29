Вооруженные силы Северной Кореи начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери, сообщает портал 38 North, который специализируется на исследованиях КНДР.

Отмечается, что на объекте в Килджу в провинции Северный Хамген продолжается строительство нового портала или входа к комплексу туннелей №3.

«Территория за пределами нового портала выровнена и стабилизирована. В восточной части выровненной территории завершено строительство небольшого вспомогательного здания», — указано в сообщении.

Полигон Пунгери был демонтирован в 2018 году в присутствии иностранных наблюдателей.