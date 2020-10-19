ВС Армении подвергли Тертерский и Агджабединский районы ракетному обстрелу, есть пострадавшие

Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступления против мирного гражданского населения, грубо нарушая требования режима гуманитарного прекращения огня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате интенсивного обстрела Агджабединского района, совершенного с утра 18 октября 2020 года вооруженными подразделениями противника из ракетных и тяжелых артиллерийских установок с различных направлений, в селах Юхары Гиямеддинли и Гараханлы в общей сложности повреждено более 25 жилых домов.

Кроме того, в результате интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении Тертерского района, житель села Алескерли Салимов Нияз Гусейналы оглу (1962 г.р.) получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.