ВС Армении подвергли ракетному обстрелу Гянджу и Мингячевир

Азербайджанские города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу со стороны ВС Армении.

Как передает АПА, об этом в своем «Твиттер» сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

«Прикрываясь гуманитарным режимом прекращения огня, Вооруженные силы Армении продолжают практику террора и военных преступлений.

Под ракетные обстрелы попали города Азербайджана Гянджа и Мингячевир. Жертвы и ущерб будут установлены», — говорится в публикаци Х.Гаджиева.

По сообщению местного бюро АПА, среди мирного населения есть раненые. 

| 2020-10-17T01:17:23+04:00 17 октября 2020, 01:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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