ВС Армении подвергли ракетному обстрелу Гянджу и Мингячевир

Азербайджанские города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу со стороны ВС Армении.
Как передает АПА, об этом в своем «Твиттер» сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Прикрываясь гуманитарным режимом прекращения огня, Вооруженные силы Армении продолжают практику террора и военных преступлений.
Под ракетные обстрелы попали города Азербайджана Гянджа и Мингячевир. Жертвы и ущерб будут установлены», — говорится в публикаци Х.Гаджиева.
По сообщению местного бюро АПА, среди мирного населения есть раненые.