ВС Армении, грубо нарушая Женевские конвенции, обстреливает мирное население- Генпрокуратура

Армия Армении в качестве целевых территорий выбирает густонаселенные районы — районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генеральной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что военно-политическое руководство агрессора Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая обязательства, исходящие из Женевских конвенций. К настоящему времени было госпитализировано 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями.