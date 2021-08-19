«Придаю особое значение посредничеству властей Грузии в возвращении армянских военнопленных и выражаю надежду, что Тбилиси и дальше будет оказывать помощь в этом вопросе». Об этом во время прощальной встречи с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Армении Георгием Саганелидзе, который завершает свою дипломатическую миссию, заявил 16 августа спикер парламента Ален Симонян.

Посол в ответном слове решил ничего на эту тему не говорить, и в принципе это можно понять. Действительно, один раз, в июне у Грузии был хороший опыт посредничества между Арменией и Азербайджаном, когда Баку вернул 15 задержанных после войны армянских военнослужащих, а Ереван в обмен передал карты минных полей в Агдамском районе. Тогда усилия Грузии были подкреплены стараниями США и ЕС.

Затем был еще один обмен – 3 июля – уже при посредничестве Москвы. Кстати, про этот случай президент Алиев на днях заявил, что полученные карты оказались эффективными лишь на 25%. Это явная претензия, в том числе и Кремлю. Ведь армяне передали эти карты россиянам, а уже те – представителям Азербайджана.

Да, в Азербайджане еще остаются задержанные армянские военнослужащие, заехавшие на его территории в нарушение условий Трехстороннего заявления о прекращении огня (ТСЗ). Но пока что не видно, чтобы само руководство Армении предпринимало конкретные усилия для их возвращения домой. Что для этого надо, они знают – предложить Азербайджану полные карты всех заминированных участков на его территории. И проблема решится. Но в Ереване, похоже, до сих пор надеются на то, что можно обойтись и без этого, без ответных шагов доброй воли, и регулярно поднимают шум на тему «бесчеловечности» азербайджанской стороны перед международными структурами. А теперь вот еще Грузии на что-то намекают. Никак не могут понять, что это абсолютно непродуктивный путь, и никто не в состоянии заставить Баку действовать по угодному Еревану или Москве сценарию –, то есть, отдать задержанных, а про остающиеся заминированными освобожденные территории как бы забыть.

Что, интересно, должно произойти, чтобы у таких, не последних вроде бы, людей как спикер Симонян и пр. созрело наконец понимание простоты этой ситуации?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Вряд ли Баку будет передавать Еревану кого-либо из осужденных армянских военных, задержанных после 30 ноября с оружием на нашей территории. Дело не только в том, что последний раз армяне передали нам карты минных полей, точность которых составила около 25 процентов. Дело в том, что Армения, вопреки условиям ТСЗ, недавно перебросила на временно контролируемую российским миротворческим контингентом территорию новых военных, что абсолютно неприемлемо.

Так что, пока Ереван не возьмет на себя твердые обязательства о выводе своих военных с территории Карабаха, мы даже разговаривать на тему помилования и возвращения военнопленных вряд ли станем.

Али Гаджизаде, политолог, руководитель проекта The Greater Middle East:

— Я считаю, что и у спикера армянского парламента, и у остальных руководителей и оппозиционных политиков Армении есть четкое понимание ситуации. Но они вынуждены учитывать внутреннюю конъюнктуру, которую отчасти сами же и создали. Поэтому они действуют исходя из этого.

Что касается Грузии, то роль ее в том процессе была технической, основным игроком были США, но Грузия прекрасно справилась со своей миссией.

Другое дело, что, передав подкорректированные или неточные карты, армянская сторона подставила посредника. Если Армения действует и будет продолжать действовать такими методами, то это снимает всякие обязательства с Азербайджана и создает предпосылки для односторонних действий со стороны Баку.