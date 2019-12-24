Временные власти Боливии обвинили Мексику во вмешательстве во внутренние дела

Временное правительство Боливии направило 33 странам Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) ноту, в которой обвинило Мексику во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщила в понедельник глава МИД Карен Лонгарик.

«Не остается незамеченным неоднократное проявление недружественного поведения действующего правительства Мексики по отношению к Боливии, его нежелание признать конституционное правительство президента Жанин Аньес, нарушение основополагающих принципов предоставления убежища в интересах Эво Моралеса. К этому прибавляется этот новый шаг, который представляет собой вмешательство во внутренние дела Боливии», — приводит ее слова радиостанция Erbol.

Лонгарик выступила с заявлением после того, как стало известно, что Мексика пытается занять место председателя в СЕЛАК, которым в настоящее время является Боливия. В этой связи внешнеполитическое ведомство также выпустило заявление, в котором говорится, что «МИД анализирует возможность выхода Боливии из СЕЛАК».

Министр также отвергла обвинения Мехико в слежке за посольством Мексики в Ла-Пасе. «Что касается предположения, что правоохранительные органы или представители властей могут вторгнуться на территорию посольства Мексики, это категорически невозможно», — отметила она. Ранее МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с «чрезмерным присутствием» представителей боливийской разведки и служб безопасности у мексиканского посольства в Боливии.(ТАСС)