Временные власти Боливии обвинили Мексику во вмешательстве во внутренние дела

Временное правительство Боливии направило 33 странам Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) ноту, в которой обвинило Мексику во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщила в понедельник глава МИД Карен Лонгарик.

«Не остается незамеченным неоднократное проявление недружественного поведения действующего правительства Мексики по отношению к Боливии, его нежелание признать конституционное правительство президента Жанин Аньес, нарушение основополагающих принципов предоставления убежища в интересах Эво Моралеса. К этому прибавляется этот новый шаг, который представляет собой вмешательство во внутренние дела Боливии», — приводит ее слова радиостанция Erbol.

Лонгарик выступила с заявлением после того, как стало известно, что Мексика пытается занять место председателя в СЕЛАК, которым в настоящее время является Боливия. В этой связи внешнеполитическое ведомство также выпустило заявление, в котором говорится, что «МИД анализирует возможность выхода Боливии из СЕЛАК».

Министр также отвергла обвинения Мехико в слежке за посольством Мексики в Ла-Пасе. «Что касается предположения, что правоохранительные органы или представители властей могут вторгнуться на территорию посольства Мексики, это категорически невозможно», — отметила она. Ранее МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с «чрезмерным присутствием» представителей боливийской разведки и служб безопасности у мексиканского посольства в Боливии.(ТАСС)

| 2019-12-24T10:38:44+00:00 24 декабря 2019, 11:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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