«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 73-й минуте на поле появился 36-летний голкипер «Сити» Скотт Карсон, который заменил Эдерсона.

Sky Sports сообщает, что эта замена вошла в историю Лиги чемпионов. Карсон сыграл свой второй матч в главном клубном турнире Европы, а его дебют состоялся 16 лет назад. Это самый длительный разрыв между матчами Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Дебют Карсона в ЛЧ состоялся 5 апреля в составе «Ливерпуля» в матче против туринского «Ювентуса». Второй матч прошел спустя 16 лет и 338 дней после первой встречи.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ, который состоялся в столице Португалии, англичане победили «Спортинг» с разгромным счетом 5:0. У «Сити» дубль на свой счет записал Бернарду Силва, по мячу забили Рияд Марез, Филип Фоден и Рахим Стерлинг.