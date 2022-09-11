Немецкий региональный железнодорожный оператор LNVG больше не будет покупать дизель-поезда. Им на замену пришли первые в мире поезда на 100% водородном двигателе.

Об этом пишет Good News Network.

Отмечается, что такой поезд может проехать 1000 километров без дозаправки. Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии. Когда водород и кислород объединяются, единственное, что остается, — это вода.»Мы больше не будем покупать дизель-поезда, чтобы сделать еще больше для борьбы с изменением климата, – сказала пресс-секретарь LNVG Кармен Швабле. – Мы также убеждены, что дизель-поезда больше не будут экономически жизнеспособными в будущем». (УНИАН)