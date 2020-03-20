Возвращение футбола возможно только в 2021 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что вынужденный перерыв из-за коронавируса в футболе растянется на весь 2020 год.

«Я твердо уверен в том, что возвращение футбола возможно только в том случае, если произойдет в следующем году.

Думаю, что закончить нынешний сезон нереально. Мы видим, какова сейчас ситуация в Европе и что может ждать нас впереди.

Приняв меры, мы можем сохранить количество случаев на том уровне, который Германия может вытерпеть, когда мы сможем лечить в отделениях интенсивной терапии. Но это никоим образом не значит, что можно будет возобновлять футбол.

Если это произойдет, то ситуация снова значительно ухудшится. Футбол очень сильно влияет на динамику этого распространения», – заявил Шмидт-Шанасит. (sports.ru)

| 2020-03-20T18:18:22+00:00 20 марта 2020, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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