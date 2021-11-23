В конце прошлой недели поступило весьма интересное сообщение. Впервые за восемь лет состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля и президентом Турции.

Заметим, что в последние годы между двумя государствами установились весьма напряженные отношения и они охватывают не только палестинскую проблему или сектор Газа. Эти противоречивые и холодные отношения охватывают такой широкий геополитический спектр, как Средиземное море и ближневосточный военно-политический театр.

Но история доказывает, что за всеми холодными и натянутыми отношениями рано или поздно наступает потепление. Поэтому не следует удивляться, что делаются попытки, чтобы нормализовать отношения Тель-Авива и Анкары. Плюс, эти процессы весьма примечательны еще по той причине, что затрагивают отношения Азербайджана и Израиля. Баку имеет довольно тесные связи с обоими государствами. В этом отношении улучшение отношений между Израилем и Турцией отвечает и интересам Азербайджана.

В принципе, на пути углубления отношений между Баку и Тель-Авивом нет особых препятствий, исключая Иран. Буквально на днях между Баку и Тегераном наблюдалось очередное похолодание. Тегеран утверждал, что якобы Азербайджан на территории освобожденных районов строит совместные предприятия с Израилем. Да, Иран в очередной раз прибег к оказанию давления на Азербайджан путем угроз, но своей цели так и не добился, потому что все его претензии не имели оснований – на территории освобожденных районов нет ничего, кроме руин, оставленных армянскими вандалами.

Но, как известно, израильская тема в отношениях с Азербайджаном для соседнего Тегерана является вечной. Хотя единственной новостью за все последние годы стало всего лишь открытие Азербайджаном в Израиле туристического центра и создание бизнеса. Что же касается открытия азербайджанского посольства в Израиле, то по-прежнему проблема еще не сдвинулась с мертвой точки. К сожалению, Баку в этом вопросе продолжает учитывать иранский вопрос. Хотя Ирану надо следует однозначно заявить, что ему бы строить отношения с Таджикистаном или же Афганистаном, потому что там проживают миллионы таджиков, которые являются одним этносом с персами. Нас же сближает с Ираном единственный фактор: в этой стране проживают десятки миллионов азербайджанских тюрков, которые остались в этой стране после несправедливого раздела Азербайджана между Россией и Ираном. На самом же деле территория, на которой проживают южные азербайджанцы, является не Ираном, а Южным Азербайджаном. Но Баку, который сам столкнулся с армянским терроризмом, не хотел бы, чтобы другая страна, особенно соседняя, переживала нечто подобное. Хотя в отношении Азербайджана постоянно совершается несправедливость, его территории присваиваются другими государствами, и на наших территориях даже было построено армянское государство. Мы, в принципе, можем молчать про Южный Азербайджан и про южных азербайджанцев, но есть историческая справедливость – десятки миллионов людей нельзя лишить самых элементарных и естественных прав, со временем обязательно решится и их проблема…

Что касается Израиля, трудно понять мотивы Ирана. Неужели такое маленькое государство является реальной угрозой для Тегерана? Население Ирана занимает не палестинская проблема, а собственные заботы – так заявляли иранцы на последних акциях протеста. Никто не забывает палестинскую проблему. Но арабы имеют огромные территории, в мире существуют десятки арабских государств. Палестина может стать одним из них. Но, несмотря на то, что расходы Палестинской администрации в основном оплачиваются США, несмотря на то, что подавляющее большинство палестинцев трудятся в Израиле, палестинцы продолжают в секторе Газа голосовать за ХАМАС. Есть ли тут хоть какая-то логика?..

В любом случае, потепление в отношениях Израиля и Турции радует и нас. Надеемся, что со временем решится и вопрос открытия в Израиле азербайджанского посольства. Напомним, что Армения, несмотря на весьма близкие отношения с Ираном, открыла свое посольство в этой стране. Неужели мы не можем поступать подобным образом?..