На прошлой неделе в США состоялось собрание лидеров иранской политической оппозиции. Конечно, речь идет об оппозиционерах- эмигрантах. Внутри самого Ирана лидеры оппозиции и организаторы политических акций до сих пор остаются incoqnito, в противном случае, иранские власти давно бы их наказали.

Но главным, и пожалуй, самым интригующим моментом этого события было то, что центральной политической фигурой собрания был сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви, который в настоящее время проживает в Штатах.

В принципе, мы привыкли к тому, что как только в Иране начинаются политические волнения, «остатки» бывшей шахской династии сразу дают о себе знать. И на этот раз произошло то же самое – сын бывшего шаха несколько раз выступил в защиту акций протестов в Иране, выражая свою поддержку организаторам и участникам политических акций.

Но насколько это удачный политический ход? Возможна ли политическая реабилитация династии Пехлеви? Тут отметим, что сын бывшего иранского шаха не раз заявлял, что у него нет никаких политических амбиций, и он преследует только одну цель: предоставить иранскому народу возможность на демократических выборах и референдумах определить свою политическую судьбу.

Но большинство политических наблюдателей придерживаются иных позиций: вмешательство представителя династии Пехлеви в политические события в Иране может привести к расколу в лагере политических протестов, потому что, как говорили древние греки, в одну и ту же реку дважды не входят, т.к. шахский режим для иранцев уже перевернутая страница. Но есть и иные мнения. Некоторые политические аналитики утверждают, что якобы династия Пехлеви может стать объединяющим фактором в Иране…

В настоящее время в Иране политические акции почти не наблюдаются – такое впечатление, что лидеры иранской оппозиции в эмиграции чуть опоздали с проведением соответствующих собраний. С точки зрения политических наблюдателей падение интенсивности политических акций связано с погодой и землетрясением. Но мы не думаем, что причиной убывания акций стали климатические условия. Что же касается землетрясения, на самом деле, оно должно было подействовать как усиливающий момент, по той простой причине, что власти почти игнорируют проблемы людей, проживающих в зоне бедствия – сами не помогают людям, а от иностранной помощи отказываются.

Думается, что снижение интенсивности акций надо связывать с тем, что внутри страны не нашлось лидера политических протестов, они носили стихийный характер, не управлялись из единого политического центра. Что же касается политиков-эмигрантов, еще раз заметим, что они только теперь начали собираться, хотя с начала акций прошло несколько месяцев. Плюс, сомнительным является их рейтинг среди протестующей иранской массы.

Именно по этой причине, власти в Иране не провели никакую реформу, даже не было обещаний в этом контексте. Вместо этого власти якобы объявили политическую амнистию и отметили очередной юбилей иранской исламской революции.

А как представляется, как говорится, перспектива процесса? Неужели нет никаких надежд? Конечно, это не так. Во-первых, власти не провели никаких реформ, и можно сказать, что проблемы остаются. Люди в Иране думали, что их страна изменится, и Иран не останется прежним, обязательно изменится. Но власти даже не анонсировали перемены, не говоря уж о системных реформах!

Во-вторых, власти не располагают никакими политическими и экономическими ресурсами, чтобы стабилизировать положение в стране. Понятно, что духовенство и режим в Иране не будут рубить дерево, на котором они сидят. Дело в том, что любая политическая реформа будет усиливать секулярные тенденции в обществе и государстве. А это может приблизить конец нынешнего режима. Поэтому действующая политическая элита никогда на это не пойдет.

Что же касается решения социально- экономических проблем страны, сразу заметим, что санкции остаются в силе, количество их с каждым месяцем растет, потому что Тегеран изо всех сил стремится приобрести ядерное оружие, игнорируя все переговоры в этом контексте.

Но возникает резонный вопрос: неужели нет никакого выхода? Близкую перспективу мы уже отметили. Но есть стратегические нюансы. Все авторитарные режимы имеют конец. Да, сегодня Иран и его политический режим отмечают юбилей иранской революции. Но есть ли позитивная реакция общества на это? Не думается. По крайней мере, подавляющее большинство общества настроено весьма критически…

Теперь у Ирана имеется еще одна проблема. До сих пор Иран держался перед давлением Запада благодаря одному обстоятельству – его соседи проводили в отношении Ирана искреннюю политику, не присоединялись к санкциям против Тегерана. Теперь же ситуация изменилась. Отношения Тегерана с арабскими странами с самого начала были напряженными. Но Турция и Азербайджан всегда старались сохранить нормальные отношения с этой страной. Теперь по вине Ирана отношения с Турцией и Азербайджаном, как говорится, оставляют желать лучшего. Вместо этого Тегеран строит тесные отношения с Ереваном. На днях иранское руководство вновь завило, что не допустит открытия Зангезурского коридора.

Спрашивается: что же даст почти голодная Армения Ирану? В Тегеране думают, что их поддержит Китай и Россия. Но Пекин не испортит свою региональную политику из-за Тегерана. Что же касается России, они с Ираном всегда были соперниками на Южном Кавказе. Понятно, что Москва не будет подчинять свою политику в этом регионе интересам Тегерана…