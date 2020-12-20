ВОЗ: за сутки в мире зафиксировано свыше 700 тысяч новых случаев COVID-19

700 846 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в мире за 24 часа, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число жертв коронавируса за сутки возросло на 3 289. Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано 74 299 042 случая COVID-19, скончались 1 669 982 пациента.

Свыше половины всех случаев заражения пришлось на Северную и Южную Америку (352 665). 265 890 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Европе, 35 166 — в Юго-Восточной Азии.

На первом месте в мире по числу случаев коронавируса находятся Соединённые Штаты, где заболели 16 912 564 человека. Второе место занимает Индия (10 004 599), на третьем месте располагается Бразилия (7 110 434).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что эпидемия COVID-19 может закончиться в России к весне или даже раньше (aif.ru)