ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тыс., сообщила в среду в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее данным, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов.

Предыдущий рекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря — 4 612 790 заболевших.

Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями. В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).(ТАСС)