ВОЗ рассказала, когда начнет оценивать качество вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев 2021 года, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Как вы знаете, у нас есть порядка 40 вакцин, которые находятся на разной стадии клинических испытаний. Из них 10 начали последнюю, третью фазу исследований, которая заключается в оценке эффективности и безопасности. Так что самое ранее, о чем мы можем говорить, зная, когда начались испытания и предполагая, когда у нас будет достаточно данных для подачи регуляторам, это декабрь 2020 — начало 2021 года», — сказала она.

По ее словам, ВОЗ затем потребуется от 6 месяцев до года, чтобы оценить полученные данные и выступить c рекомендациями по использованию вакцины.(РИА Новости)
| 2020-10-12T21:16:52+04:00 12 октября 2020, 21:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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