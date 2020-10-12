ВОЗ рассказала, когда начнет оценивать качество вакцин от COVID-19

«Как вы знаете, у нас есть порядка 40 вакцин, которые находятся на разной стадии клинических испытаний. Из них 10 начали последнюю, третью фазу исследований, которая заключается в оценке эффективности и безопасности. Так что самое ранее, о чем мы можем говорить, зная, когда начались испытания и предполагая, когда у нас будет достаточно данных для подачи регуляторам, это декабрь 2020 — начало 2021 года», — сказала она.

По ее словам, ВОЗ затем потребуется от 6 месяцев до года, чтобы оценить полученные данные и выступить c рекомендациями по использованию вакцины.(РИА Новости)