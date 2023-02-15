Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал Китай к сотрудничеству в расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. На брифинге в Женеве в среду он сообщил, что семь недель назад направил высокопоставленным лицам в КНР соответствующее послание.

«Семь недель назад я направил письмо высокопоставленным лицам в Китае, попросив о сотрудничестве. Потому что мы нуждаемся в сотрудничестве, транспарентности и информации о том, как началось это (вспышка COVID-19)», — отметил Гебрейесус. Глава организации заверил, что ВОЗ продолжит добиваться «получения ответа», поскольку это, по его словам, оправдано с научной и моральной точек зрения.

«Миллионы людей потеряли свои жизни, многие столкнулись со страданиями. Весь мир стал заложником этого вируса. В моральном плане очень важно знать, как мы потеряли наших близких», — заключил гендиректор.(ТАСС)