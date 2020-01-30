ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.