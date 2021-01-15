ВОЗ не исключила введения иммунных паспортов для путешествий

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Он рассказал, что в рекомендациях чрезвычайного комитета о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано: «на данный момент».

Райан объяснил, что сроки оговорены не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что пока ВОЗ не хватает критических доказательств того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть.

Поэтому чрезвычайный комитет не вводит дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин. «Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать», — заключил представитель ВОЗ.