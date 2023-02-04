Обнародован прогноз погоды на 5 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны дожди. Ночью и утром будет туман. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем — 7-9 ° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в горных районах времена ожидаются осадки, выпадет снег. Временами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью — от 3°мороза до 2° тепла, днем — 6-10° тепла, ночью в горах — 12-17° мороза, днем — 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги покроет гололед.