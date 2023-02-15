Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила о вынесении на голосование резолюции о недоверии правительству страны в знак протеста против проекта пенсионной реформы, находящегося на рассмотрении в законодательном органе, передает ТАСС.

«Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить свое несогласие с этим текстом», — сказала Ле Пен в парламенте. «Депутатам еще предстоит рассмотреть 13 800 поправок. И темпами, которыми мы продвигаемся, на это уйдет больше тысячи часов, в то время как, согласно графику, у нас всего осталось 28 часов дебатов. То есть мы даже не успеем дойти до рассмотрения главной статьи реформы о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет», — сказала глава фракции.

Таким образом, по ее словам, «это голосование станет своего рода парламентским референдумом».

Ле Пен отметила, что голосование должно состояться в течение ближайших 48 часов. Она выразила надежду, что коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» поддержит резолюцию.