В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Ирана Астана Бабака, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой прокурор запросил для обвиняемого в шпионаже 14 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, А.Бабак в ходе пребывания в Азербайджане изучал расположение воинских частей и других стратегических объектов страны и был задержан в одном из отелей Нахчывана при передаче информации спецслужбам Ирана.

Гражданин Ирана не признал себя виновным.

По решению суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

После отбывания наказания он будет принудительно выдворен из страны.