Азербайджанские волонтеры активно помогают людям, пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Как сообщили Report в Фонде молодежи Азербайджана, в центре Кахраманмараша завершена установка палаточного штаба азербайджанских волонтеров.

Кроме того, добровольцы участвуют в сортировке, упаковке и раздаче еды в различных частях города, а волонтеры с медицинским образованием помогают в полевых аптеках Фонда молодежи Турции.

В последующие дни волонтеры развернут две палатки для раздачи гигиенических принадлежностей и оказания психологической помощи детям в лагере Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), где размещены 10 тыс. пострадавших от землетрясения.