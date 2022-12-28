Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.

Как передает #, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Исламской Республики Махмуд Садекиян. Подробности визита пока не приводятся.

«Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена», — заявил Садекиян.

Ранее сообщалось о том, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. Чтобы подготовить их встречу, Иран посетил лидер партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.