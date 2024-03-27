Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-29 марта с рабочим визитом посетит Китай.

Как передает # со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Акорде.

В программе визита — участие в сессии Боаоского азиатского форума.

«Программа визита предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний», — отмечается в сообщении.

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума-2024 стартовало 26 марта и продолжится по 29 марта в провинции Хайнань на юге Китая. В этом году мероприятие привлекло примерно 2 тыс. представителей из более чем 60 стран и регионов мира. Главной темой заседания заявлена «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

В повестке дня такие вопросы, как мировая экономика, научно-технологические инновации, социальное развитие, международное сотрудничество и совместное реагирование на вызовы.