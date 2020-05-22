Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдову в НАТО

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.

«Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах», – цитирует Волкера УНН.

Он пояснил, что НАТО не хочет включать в себя страны, в которых есть «оккупированные Россией» территории, поскольку, согласно пятой статье устава альянса, это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

В связи с этим Волкер предложил не применять статью к бывшим странам СССР.

«Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию от стимулов для продолжения оккупации этих территорий», – заключил он.