Россия продолжает массовые ракетные обстрелы украинских территорий. По оценке экспертов, ее военный потенциал неуклонно сокращается. Но как долго она еще может уничтожать мирные города и вести боевые действия?

Западные военные и эксперты с лета отмечали, что российские войска стали использовать управляемые ракеты не по назначению – в частности, противокорабельные и противовоздушные для ударов по наземным целям. По их мнению, это указывало на истощение запасов высокоточных ракет.

Однако полтора месяца назад Россия начала кампанию массированных обстрелов гражданских объектов и в том числе энергетической инфраструктуры. 10-11 октября по Украине было выпущено более 100 ракет, 15 ноября – еще почти 100, обстрелы, пусть и менее масштабные, велись и в другие дни. Еще один массовый обстрел с применением 67 ракет произошел 23 ноября.

И это не говоря о сотнях иранских дронов-камикадзе, которые Россия начала использовать с середины сентября.

Тем не менее, Элиот Коэн, директор по стратегии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, уверен: «У них заканчивается всё». Количество вооружений на складах – это одно, а на линии фронта – другое: значительная часть российского арсенала оказалась непригодна для использования из-за коррупции, бесхозяйственности, плохого обслуживания, сказал он The Wall Street Journal.

Некоторые запасы вооружений, похоже, действительно иссякают. За весь октябрь российские войска выпустили лишь 15 ракет «Калибр», сказал на прошлой неделе представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Тогда как в первые месяцы войны использовалось более двух десятков таких ракет ежедневно.

Что касается ракет «Искандер», то, «по наиболее точной оценке, на начало войны у России был запас из 900 ракет, и она использовала около половины», говорят эксперты RUSI.

Таким образом, если за девять месяцев войны Россия истратила около 450 «Искандеров» (в среднем, по 50 в месяц), можно предположить, что оставшихся при такой же частоте использования ей хватит на несколько месяцев. Компенсировать расход боекомплекта за счет производства новых ракет быстро не получится: по словам экспертов RUSI, Россия могла производить шесть ракет «Искандер» в месяц.

Иная ситуация складывается с зенитными ракетами С-300. По оценке украинских военных, Россия использовала 10% запаса, рассказали общавшиеся с ними Уотлинг и Бронк. Хотя эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, они часто используются для ударов по наземным объектам – фактически, как обычная артиллерия. (moscowtimes.ru)