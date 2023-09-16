Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полёты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования лётных навыков.

Как сообщили в Минобороны, в соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полётов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.